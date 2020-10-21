Томским одиноким старикам и инвалидам помогают на дому 20 семейных социальных бригад

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В настоящее время в Томской области действуют 20 семейных социальных бригад: 16 из них работают в сельских районах Томской области, еще четыре — в Томске и Северске. Каждый день они помогают 316 одиноким пенсионерам и инвалидам, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Семейная бригада состоит из двух работников — членов одной семьи. Они покупают и доставляют продукты, готовят обед, ходят в аптеку, делают уборку в доме. Трудоемкую работу — доставку воды, дров и топку печей — берет на себя мужчина, - поясняете замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Костырева,

Сейчас такие бригады работают в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Томском, Чаинском и Шегарском районах, в Томске и Северске. Все услуги соцработники предоставляют, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования

Подробную информацию о социальном обслуживании на дому жители области могут получить по телефонам центров социальной поддержки по месту жительства, томичи и северчане — в Комплексных центрах социального обслуживания населения.