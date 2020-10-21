Школы Томской области могут решать вопросы с переходом на «удаленку» самостоятельно

Во второй четверти школьники Томска и области продолжат очные занятия. Фото: Из открытых источников

- Школы Томкой области могут самостоятельно принимать решение о переводе классов на дистанционное обучение, ориентируясь на эпидемическую ситуацию по COVID-19, - сообщил региональный оперштаб в соцсети "ВКонтакте".

Возобновление очных занятий в школах с 1 сентября, по утверждению представителей власти, не привело к массовой заболеваемости новым коронавирусом в Томской области. Сейчас на каникулах находятся ученики 5-11 классов. Начальная школа будет отдыхать с 24 октября. Во второй четверти дети продолжат учиться очно.

- Учителя могут сделать прививку от коронавируса по желанию, - добавили в оперштабе.

Власти уточнили, что ЕГЭ и ОГЭ в 2020-21 учебном году в регионе, как и по всей стране, переноситься не будут.