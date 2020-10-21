Погода в Томской области в III декаде октября – 2020: колебания температуры и осадки

Такая картина погоды, скорее всего, ждет Томск в третьей декаде октября. Фото: Из открытых источников

- Среднедекадная температура воздуха ожидается от +1 до -5, что выше нормы на 1-2 градуса, - сообщили вчера региональные гидрометеорологи. - Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +1, +6 до -3, -8, местами до -15, днем от +8, +13 до 0, -5°С.

В управлении добавили, что осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег различной интенсивности, порывистый ветер, гололедные явления предполагаются в большинстве дней III декады октября.