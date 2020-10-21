Два регоператора вместо восьми: в Томской области предложили новую схему обращения с отходами

По заключению экспертов, действующая схема обращения с ТКО в регионе убыточна. Фото: из открытых источников

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разработал и согласовал с «Российским экологическим оператором» проект внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами. Общественное обсуждение корректировки пройдет с 21 октября до 23 ноября 2020 года.

Проект размещен на сайте профильного департамента. Документ предусматривает оптимизацию потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет создания новых объектов обработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с восьми до двух, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По заключению экспертов публично-правовой компании «Российский экологический оператор», финансово-экономическая модель действующей в Томской области территориальной схемы убыточна. «В отрасли недостаточно денежных средств для эффективного и стабильного функционирования, что является следствием разделения на восемь зон деятельности регоператоров, – отметил и. о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. – Пример тому – отказ одного из операторов (компании «САТП № 1412») от деятельности в Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском районах и Кедровом».

По словам М. Кривова, корректировка схемы станет первым шагом создания комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла в рамках пилотного проекта, к которому регион присоединился в этом году.

К общественному обсуждению проекта приглашаются федеральные и областные органы исполнительной власти, региональные операторы по обращению с ТКО, организации и заинтересованные лица.

Замечания и предложения принимаются до 9 ноября в профильном департаменте по адресу: 634041, Томск, пр. Кирова, 14, или по почте: sec@green.tsu.ru в письменном виде (или на электронном носителе).