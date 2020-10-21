Мужчина погиб, женщина госпитализирована в результате пожара в Томской области

Мужчина 57 лет погиб в пожаре в Стрежевом, находившаяся с ним в квартире женщина в больнице. Фото: Из открытых источников

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в 3-м Гостиничном городке в Стрежевом поступило дежурному во вторник, 20 октября, в 6.44. Первое подразделение прибыло на место в 6.47.

- Пожарными в кухне было обнаружено тело хозяина 1963 года рождения. Там же, на кухне, обнаружили женщину. Пострадавшая госпитализирована в Стрежевскую городскую больницу с отравлением продуктами горения. Личность женщины устанавливается. Причина пожара также устанавливается, – уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в трехкомнатной квартире на втором этаже обгорели диван, вещи, закоптились стены. Площадь возгорания составила 8 кв. метров. В 6.50 пожар был локализован, в 6.54 полностью ликвидирован