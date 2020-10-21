Без болельщиков пройдет игра «Велес» - «Томь»

Матч в Домодедово "Велес" - "Томь" пройдет в субботу при пустых трибунах. Фото: Из открытых источников

- Матч на стадионе "Авангард" в Домодедово Московской области пройдет без зрителей, - сообщила пресс-служба ФК «Томь». - С 21 октября по решению губернатора Московской области все спортивные мероприятия в регионе будут проводиться без присутствия болельщиков.

В клубе уточнили, что игра в рамках 17 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020 – 21 годов состоится 24 октября в 17 часов по московскому времени.