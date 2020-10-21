Погода в Томске 21 октября 2020: без осадков и до +12

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сохранится сегодня в Томске и области по прогнозам синоптиков. Фото В. Доронина.

Как прогнозируют синоптики, сегодня в нашем городе сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +10, +12.

На территории Томской области также ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура днем от +8 до +13, местами +2, +7. Утром на дорогах местами гололедица.