Компания «ТомскРТС» готова пересчитать жителям города начисления за тепло, если будут основания

Коммунальшики еще посмотрят - надо ли пересматривать оплату за тепло томичам Фото: из открытых источников

Несколько дней назад департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области порекомендовал компании «ТомскРТС» провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь из-за многочисленных жалоб жителей областного центра. Об этой ситуации писал сайт КП 17 октября.

И вот какой комментарий по этому поводу дали в компании «ТомскРТС»:

«В соответствие с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 при выводе прибора учета из эксплуатации в течение трех следующих месяцев начисление производится по средним показаниям за предыдущий период.

Если по истечение трех месяцев прибор все еще не допущен к коммерческому учету, плата за услугу «Отопление» начисляется по нормативу 1/9.

Биллинговая система компании автоматически настроена на расчет в соответствии с этими правилами. Поэтому тем домам, где приборы учета были выведены из эксплуатации с марта по май 2020 года и не были допущены к коммерческому учету до начала расчетного периода в сентябре, начисление было выполнено системой по нормативу 1/9.

В минувшую пятницу в компанию «ТомскРТС» поступило письмо от департамента ЖКХ и Государственного Жилищного надзора Томской области, в котором изложена позиция о необходимости не учитывать при начислении за сентябрь отсутствие допуска приборов учета с мая по август, поскольку услуга «Отопление» в эти месяцы не предоставлялась. Рекомендуется домам, в которых приборы учета были выведены из эксплуатации с марта по май 2020 года, рассчитывать плату по средним показаниям за месяцы, предшествующие дате забраковки прибора.

В действующем законодательстве нет однозначного разъяснения учитывать ли летние месяцы в период отсутствия допуска прибора к коммерческому учету. В связи с этим компания «ТомскРТС» направила запрос в Минстрой России с просьбой разъяснить ситуацию. Пока такие разъяснения не получены, но компания «ТомскРТС» по рекомендации департамента ЖКХ и Государственного Жилищного надзора Томской области уже проводит сверку с управляющими организациями и при наличии оснований будет произведен перерасчет, который отразится в квитанциях за октябрь.

Данная ситуация не относится к домам, не оснащенным приборами учета, где расчет всегда производится по нормативу, а также к домам, в которых прибор работал исправно на момент расчета и был заблаговременно введен в эксплуатацию, для них начисление было сделано по показаниям счетчиков».