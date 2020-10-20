Коронавирус в Томске: + 174 новых случая заражения

Томская область выходит на новое, более высокое, "плато" на коронавирусу Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 октября, в Томской области выявлено 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 10 283 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 16 319 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 269 пациентов скончались, 9 704 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 431 635 человек, 24 635 скончались, 1 085 608 выздоровели.