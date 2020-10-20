В этом году 6 588 семей Томской области получили «президентское» пособие на первого ребенка

"Президентские" выплаты помогают томичам в трудные времена Фото: из открытых источников

С начала 2020 года 6 588 семей Томской области получили «президентское» пособие на первого ребенка, в их числе 4 647 семей, которым пособие назначено в этом году. Расходы федерального бюджета на предоставление выплат составили 724,3 млн рублей, сообщает портал администрации региона.

Оформить пособие могут семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом не превышающим два прожиточных минимума (в Томской области это 24 874 рубля), размер ежемесячной выплаты – 12 177 рублей.

Как сообщила замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина, ежемесячное денежное пособие на первенца выплачивается до достижения ребенком трех лет, подтверждать право на его получение нужно ежегодно.

Если обратиться за выплатой до достижения ребенком полугода, она будет начислена за весь период со дня рождения малыша, если позже – с даты обращения за ней.

Оформить выплату можно через портал Госуслуг или по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства и в районных отделах МФЦ «Мои документы».

Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка осуществляется в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».