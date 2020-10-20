Неопытный водитель в Томске врезался в дорожное ограждение и чуть не угробил своих друзей

фото:УМВД по Томской области.

В ночь на вторник, 20 октября, около 01 часов 50 минут, на улице Балтийской, 9 «а», 22-летний водитель автомобиля Mazda Atenza, не справился с управлением своего автомобиля. В результате иномарка совершила наезд на бордюрный камень, после чего продолжила движение и врезалась в металлическое ограждение.

- В результате ДТП, водитель автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение, трём пассажирам указанного транспортного средства (21-летней девушке и двум молодым людям 22-х и 24-х лет), была оказана разовая медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как отмечается, водительский стаж виновника аварии менее года.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, или по телефонам: 8 (3822) 795-300 или 664-422.