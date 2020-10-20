До 1 марта 2021 года жители Томской области могут устанавливать или подтверждать инвалидность дистанционно

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В связи с распространением коронавирусной инфекции временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен в России до 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны 16 октября. Напомним, временный порядок, предусматривающий дистанционный формат подачи документов на установление инвалидности и автоматическое продление ранее установленной инвалидности, был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. Теперь его продилил еще на полгода. Это позволит снизить риск заражения коронавирусом среди граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

- Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России, по всем вопросам установления инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) инвалида жители Томской области могут обратиться:

- по телефону Горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России: 8 (3822) 401-600 (пн.-пт.: с 8:30 до 17:00).

- направив свои обращения почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Бердская, д. 27; через официальный сайт Главного бюро МСЭ www.70.gbmse.ru или на электронный адрес e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.