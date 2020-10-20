С начала года у 84% жителей Томской области зарплата увеличилась или осталась неизменной

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Служба исследований cайта hh.ru, предназначенного для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, изменился ли размер их заработной платы с начала 2020 года, а также есть ли у них дополнительные источники дохода.

Согласно полученным ответам, у 25% соискателей из Томской области, работающих по найму, уровень зарплаты с начала года увеличился, у 59% респондентов-остался неизменным.

- 13% томичей сообщили, что зарплата по сравнению с началом текущего года стала меньше – это самый низкий показатель в стране. Для сравнения: по России в целом зарплаты выросли у 18%, не изменились – у 54%, сократились – у 26%, - отмечают аналитики hh.ru

По их данным, про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. Наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия.

Что касается дополнительных источников дохода, то в их наличии признались 25% работающих жителей нашего региона. По этому параметру Томская область занимает пятое место в СФО. На первом месте Иркутская область ( 33%). Чаще всего такие респонденты встречаются в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и «Юристы».

Лидирует среди дополнительных финансовых источников вторая работа или подработка. На втором месте – свой небольшой бизнес, на третьем – доход от ценных бумаг, на четвертом – доход от сдачи недвижимости. Также некоторые респонденты называли в качестве источников дополнительного дохода алименты, родственников, пенсию, пособия и социальные выплаты, стипендию.