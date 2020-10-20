Томских маршрутников, нарушающих график движения вечером, будут штрафовать

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Сотрудники муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» продолжают рейды по контролю за работой общественного транспорта в вечернее время. Они также отслеживают число автобусов на линиях с помощью сервиса АСДУ. Перевозчики ежедневно передают в центр информацию об автобусах, которые должны быть на линии, в том числе, после 21 часа. Сотрудники диспетчерской отслеживают, насколько заявленное соответствует действительности, сообщает пресс-служба мэрии.

- Так, по итогам проверки 19 октября, не были засчитаны рейсы, выполняемые отдельными автобусами маршрутов №№ 4, 8/9, 19, 20, 25, 30, 36 и 37. Они закончили работу раньше положенного времени, не заехав на конечные остановки по ул.Заварзинской, Мичуринской, Дальней, Д.Бедного, Дальне-Ключевской, пр. Академическому, в район Областной клинической больницы и др., - отмечается в релизе.

По итогам рейдов и данных АСДУ, информация о перевозчиках, нарушающих условия муниципального контракта, с указанием госномеров автобусов, не вышедших на линию, передана в департамент городского хозяйства для принятия мер, в том числе, взыскания штрафов.

Как отметили в ЦОиКП, согласно условиям муниципального контракта, последний автобус каждого направления должен выезжать с конечной остановки не ранее 22.30.

Также инспекторы центра продолжают проверки санитарного состояния общественного транспорта. За минувшие два дня был осмотрен 101 автобус: у экипажей проверено наличие медицинских масок, дезинфицирующих растворов и салфеток, санитарное состояние салона и кузова снаружи.