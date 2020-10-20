Иномарка сбила 12-летнюю томичку, переходившую дорогу в неположенном месте

фото:УМВД по Томской области.

Вчера, около 17 часов 30 минут на улице Киевской, 74, автомобилем Lifan X50, под управлением 33-летнего водителя, был совершен наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительной информации, школьница пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

- В результате происшествия девочка-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение. Световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали, - отмечается в сообщении.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят откликнуться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, или по телефонам 8 (3822) 795-300, 664-422 ( дежурная часть ГИБДД).