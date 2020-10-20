Не подмажешь – не подключишь: экс-начальник станции «Томск – I» и его зам условно осуждены за взятки

К сетям станции владельцы местных торговых киосков подключались не бесплатно и с ведома бывшего первого руководителя и его заместителя. Фото: Из открытых источников

- В Томской области за получение взяток в крупном размере осужден бывший начальник железнодорожного вокзала станции «Томск-I» и его заместитель. Приговором Кировского районного суда Томска они признаны виновными в совершении данных преступлений, им назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года каждому, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По имеющейся информации, следствием и судом установлено, что в период с 28 июля 2017 года по 4 июня 2019 года должностные лица получили от представителя коммерческой организации взятки за незаконное подключение к электросетям здания железнодорожного вокзала торгового павильона, находящегося на привокзальной площади.

Кроме того, 9 апреля 2019 года осужденные получили взятку от гражданина за заключение договора подряда на выполнение ремонтных работ в санитарных помещениях вокзала. Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, размер взятки за незаконное подключение к электросетям вокзала торгового павильона составил 360 тысяч рублей, а за заключение договора подряда на выполнение ремонтных работ в санитарных помещениях вокзала – 195 тыс. рублей.

В следственном управлении добавили, что в рамках оперативно - розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Томской области во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Томского линейного отдела МВД России, преступная деятельность бывших руководителей вокзала была пресечена. Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения обвинительного приговора.