Престиж профессии: в Томске представители ТУСУРа и школы «Интеграция» провели встречу со старшеклассниками

Томский университет систем управления и радиоэлектроники 16 октября провел первое профориентационное мероприятие для старшеклассников школы «Интеграция» в рамках нового набора абитуриентов 2021 года, сообщила пресс-служба вуза.

- Организатором выступила кафедра философии и социологии. Встреча входит в серию запланированных образовательных событий «Школа «Интеграция» и ТУСУР: PRO.Партнеры», - добавили в университете.

Как пояснила директор школы «Интеграция» Лилия Пикалова, партнерский проект направлен на развитие инженерного образования высокого уровня. "Это актуально для нашего региона сегодня", - подчеркнула она.

Студенты и сотрудники ТУСУРа познакомили десятиклассников с направлениями подготовки специалистов в вузе, олимпиадами для школьников, инфраструктурой университета и особенностями студенческой жизни. Стороны обменивались информацией, в том числе о перспективных направлениях и специфике обучения в университете, имеющихся специальностях.

Уточняется, что встреча прошла при соблюдении мер профилактики сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.