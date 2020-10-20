Погода в Томске 20 октября 2020: мокрый снег с дождем и порывистый ветер

Сегодня в течение дня синоптики ожидают осадки, не забудьте взять с собой в дорогу зонтик. Фото oir.mobi

В областном центре, по прогнозам гидрометеорологов, сегодня будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 4-9м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем от +5 до +7.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем от 0 до +5, местами до +10.