В Томской области юные разведчики соревновались в военизированном кроссе

Движение юных патриотов в Томской области имеет длинную историю Фото: из открытых источников

В Томской области подведены итоги военизированного кросса курсантов оборонно-спортивных клубов, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона.

В этом году, чтобы избежать массового скопления участников в период пандемии, руководители клубов приняли решение провести кросс в три этапа: 3 октября в городе Асино, 4 октября – в Томске, 11 октября – в селе Пудовка Кривошеинского района. Командам клубов нужно было только выбрать ближайшее место проведения, подготовиться и принять участие.

Событие состоялось при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в рамках программы «Где стоишь – там и поле Куликово» – победителя областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений.

В каждой из точек проведения соревнований были оборудованы трассы с этапами-препятствиями: сборкой-разборкой автомата, метанием ножей, переползанием по-пластунски, стрельбой из пневматической винтовки и пневматического пистолета, метанием гранаты, переноской раненого.

В Томске курсанты смогли не только посоревноваться, но и познакомиться с современным стрелковым вооружением и военной техникой, так как кросс проходил на базе Военно-учебного центра Института военного образования ТГУ.

Судейская коллегия соревнований на всех трех этапах работала в неизменном составе, отслеживала соблюдение принципа равенства условий для всех участников и обеспечивала беспристрастное судейство.

В итоговом зачете 1 место заняла команда ОСК «Воин» северского центра военно-патриотического воспитания. 2 место – у команды ВСК «Пантера» из села Первомайского, на третьем месте клуб «Десант» из города Асино.

В качестве призов победители получат кубки, грамоты, медали и подарочные сертификаты для приобретения спортивного инвентаря.

Каждому участнику кросса будет вручен памятный вымпел и сертификат участника.