Предприниматели на севере Томской области решили и дальше развивать птицеводство

Бизнесмены севера Томской области решили сделать ставку на птицеводство Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр посетил два стрежевских хозяйства, которые реализуют проекты по развитию птицеводства, сообщает портал администрации региона.

На птичнике «Стрежевская птица» планируется расширение производства бройлерного куриного мяса. Хозяйство предпринимателя Татьяны Лесковской уже поставило на поток реализацию куриных яиц. На птицеферме содержится 750 несушек, в 2019 году птичник произвел 142 тысячи яиц, а кроме бойлеров, здесь выращивают гусей и уток для местных жителей.

– В ближайшее время «Стрежевская птица» представит план развития и проект по строительству бройлерной фермы, – сообщил замгубернатора Андрей Кнорр. – Это одно из предприятий, благодаря которому стрежевчане имеют возможность покупать свежие продукты, поэтому мы будем искать возможность оказать хозяйству поддержку.

Расширить производство также планирует и птицеводческое хозяйство фермера Хармурада Долиева. В августе прошлого года фермер получил грант «Агростартап» на разведение бройлерных кур, индюков, уток и производство куриного яйца. Сегодня ферма вышла на проектную мощность и открыла собственный магазин.

– Сейчас фермер увеличивает инкубаторы для выращивания цыплят, чтобы нарастить объемы производства мяса и реализации цыплят стрежевчанам, – отметил вице-губернатор Андрей Кнорр. – Новые помещения для инкубаторов уже подведены под крышу, но требуется дополнительное финансирование. Департамент по развитию села ищет возможность льготного кредитования хозяйства, чтобы запустить объект к началу будущего года.