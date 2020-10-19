Прокуроры обнаружили нарушения в справках о доходах и расходах служащих мэрии города Томска

Служащие мэрии Томска оказались нарушителями законодательства Фото: из открытых источников

Прокуратура г. Томска проверила соблюдение должностными лицами пяти отраслевых органов городской администрации обязанностей по предоставлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Установлено, что двое сотрудников муниципальных органов не представили сведения о получении дохода от продажи автомобиля, одним муниципальным служащим доход, полученный от продажи автомобиля, был существенно занижен, сообщает сайт прокуратуры Томской области.

Выявлены факты отсутствия в справках сведений о квартире и о доле в квартире, находящихся в собственности муниципальных служащих. В 25 случаях работники впервые указали сведения о банковских счетах, открытых в предыдущие отчетные периоды.

Кроме того, как муниципальными служащими, так и руководителями учреждений и предприятий, подведомственных органам администрации Города Томска, допущены многочисленные факты небрежного заполнения справок.

В этой связи прокуратура города внесла представления руководителям департамента финансов, департамента архитектуры и градостроительства, департамента управления муниципальной собственностью, управления культуры и управления физической культуры и спорта администрации Города Томска.

К настоящему времени одно из представлений рассмотрено, 5 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Остальные акты реагирования находятся на рассмотрении.