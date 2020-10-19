С предельным дефицитом: депутаты рассмотрели проект бюджета Томска на 2021 год

Из-за пандемии коронавируса экономика Томска понесла серьезные потери. Фото: из открытых источников

Сегодня в Думе города Томска началось обсуждение проекта муниципального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первыми проект главного финансового документа обсудили члены комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

По информации департамента финансов администрации Томска, на 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые поступления составят 7,29 млрд руб., безвозмездные поступления из других бюджетов – 8,79 млрд руб. Расходы планируются в объеме 16,98 млрд руб., таким образом, предельный дефицит достигнет 879 млн руб.

На 2022 год доходы бюджета предполагаются в размере 14,18 млрд руб., расходы – 14,9 млрд, дефицит составит 717,6 млн руб. На 2023-й доходы прогнозируются в объеме 7,98 млрд, расходы – 8,71 млрд руб. при дефиците в 729,5 млн. Впрочем, на 2023 год пока неизвестна сумма безвозмездных поступлений, помимо дотации в 678,5 млн руб.

Как ранее сообщалось, на 2019-й и 2020 годы бюджет Томска также формировался с предельным дефицитом, его сумма составляла 700 млн руб. При этом из-за пандемии коронавируса городская казна в текущем году потеряла около миллиарда рублей. Администрации удалось оптимизировать 314 млн руб., не сократив социальных обязательств.

В ближайшее время городская Дума в ходе заседаний профильных комитетов рассмотрит параметры бюджета на ближайшие три года.