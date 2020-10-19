Еще 26 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 26 жителкй Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляе 7 349, - сообщил в понедельник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 175.новых случаев заболевания, заификсированы три смерти.

- Среди новых заболевших у 50 человек инфекция протекает бессимптомно, у 109 имеются признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 43,8 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 46 человек .В школах Томской области закрыты на карантин 26 классов (0,43% от общего числа классов в регионе).

Коэффициент распространения инфекции равен 1,07.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы,а также наличие не менее 50% свободного коечного фонда в "ковидных" стационарах, является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Третьим ключевым фактором является охват тестированием на 100 тыс. населения ( он должен быть не менее 110), в Томской области он сейчас с оставляет 350,1.

Добавим, режим повышенной готовности, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября..