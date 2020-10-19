Еще трое жителей Томской области стали жертвами коронавируса

Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 октября, стало известно о смерти еще троих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 104 человек.

- Томская область... умерло ..104 ( из них 3 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Двое умерших в возрасте 60+ имели в анамнезе хроническую болезнь почек, у одного из них диагностирована тромбоэмболия легочных артерий. Третий входил в группу риска по возрасту (65+), у него была ишемическая болезнь сердца и гипертония. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 10 109 человек.