Коронавирус в Томске: + 175 новых случаев заражения

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Сегодня, 19 октября, в Томской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 10 109 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 15 982 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 179 пациентов скончались, 5 328 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 415 316 человек, 24 366 скончались, 1 075 904 выздоровели.