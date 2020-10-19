Специалисты Томского "ЭКОСПАСА" устраняют нефтяное «пятно» на Оби, возникшее при столкновении барж

фото: администрация Каргасокского района.

Сегодня ,19 октября, специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС» (организация, специализирующаяся на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов) приступили к сбору нефти в акватории затона Оби, неподалеку от села Каргасок. Напомним, в воскресенье, 18 октября, из-за резкого усиления ветра здесь произошел отрыв, причаленной к берегу порожней баржи. В результате она столкнулась с баржей, на которой хранились емкости с нефтью. Одна из восьми емкостей получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.

-Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна. Пострадавших нет. С помощью бонового заграждения длиной 150 метров участок разлива локализован. Сегодня утром специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС» приступили к сбору нефти, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Отмечается, что ситуация находится на контроле руководства регионального управления.