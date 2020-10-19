В Томске откроется инклюзивная выставка картин

Люди с нарушением зрения познакомятся с копиями полотен через звук, запах и прикосновение Фото: из открытых источников

В четверг, 22 октября в 17 часов, в Томском областном художественном музее откроется выставка в рамках инклюзивного проекта «Чувство живописи» для слепых и слабовидящих людей. На выставке будут представлены произведениями живописи и скульптуры с помощью звуков, прикосновений и ароматов.

Гости с нарушением зрения смогут не только изучить рельефные копии картин, вошедших в экспозицию, но и прочувствовать атмосферу полотен благодаря запахам и реальным — доступным для тактильного знакомства — предметам, которые «цитируют» произведения художников. Для более детального знакомства с картиной посетителям поможет тифлоаудиогид с описанием, шумовыми эффектами и легким музыкальным фоном.

Выставка продлится до 15 ноября. Посещение – бесплатное.

Организаторы проекта сотрудники арт-центра «Красный» город Новосибирск.