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В новый год - без рабочих хлопот: 31 декабря 2021 года будет в России выходным днем

Правительство страны поддержало инициативу, выдвинутую томским губернатором
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Последний день 2021 года россияне смогут целиком посвятить приятным предпраздничным заботам..

Последний день 2021 года россияне смогут целиком посвятить приятным предпраздничным заботам..

Фото: из открытых источников

16 октября премьер –министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных выходных дней на предстоящий , 2021 год . Согласно распоряжению, 31 декабря 2021 года станет для россиян выходным днем.

-В 2021 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, правительство решило перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно, - поясняется в сообщении пресс-службы правительства. Таким образом, власти страны поддержали и распространили на все субъекты, инициативу, которая была реализована в Томской области еще в прошлом году.

Напомним, осенью 2019 года губернатор региона Сергей Жвачкин своим постановлением перенес рабочий день с 31-го на 28-е декабря для томских бюджетников.

- Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику, — прокомментировал тогда глава области. Он также порекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени в последний день уходящего года. В мэрии Томска и в муниципальных администрациях вняли примеру коллег из областного «Белого дома». Обсуждая тогда новость в соцсетях, томичи, занятые в самых разных сферах деятельности, активно завидовали чиновникам, и выражали свое желание не работать в этот день. А некоторые даже предлагали сделать выходным и 30 декабря, чтобы основательно подготовиться к празднованию Нового года. Теперь «глас народа» услышан, работать 31 декабря 2021 года сотрудникам большинства организаций не придется.