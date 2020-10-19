«Сирийская головоломка»: историк ТГУ признан одним из лучших лекторов России

Владимир Румянцев выступил с лекцией «Сирийская головоломка: цели и задачи России на Ближнем Востоке Фото: из открытых источников

Доктор исторических наук ТГУ Владимир Румянцев стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший лектор». Тема его выступления – ближневосточный конфликт в Сирии, сообщает в понедельник пресс-служба ТГУ.

Конкурс проводился в два этапа. На первом участники развернуто описали одну из своих лекций: для кого она читается, с какой целью, какие задачи ставятся перед слушателями, показали ее содержание.

На втором этапе конкурсанты записали свои выступления на видео и отправили жюри. Эксперты на основе присланных видеороликов определяли лучших лекторов – исследовали их ораторские способности, логичность и наглядность изложения материала.

По информации из сообщения, второй этап завершился 24 сентября.

– Для участия я выбрал лекцию, которую читаю своим студентам – историкам и международникам. Название лекции – «Сирийская головоломка: цели и задачи России на Ближнем Востоке в условиях вооруженного конфликта». У нас есть исследовательская студенческая группа, которая изучает проблематику ближневосточного конфликта, – рассказал Владимир Румянцев.

По словам Владимира, во Всероссийском конкурсе он участвовал впервые, но ранее побеждал в аналогичном внутри университета.

Конкурс был организован Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».