Две баржи столкнулись на реке Оби в Томской области

Две баржи столкнулись в затоне реки Оби из-за усиления ветра Фото: из открытых источников

В воскресенье, 18 октября, две баржи столкнулись в затоне реки Оби возле села Каргасок на севере Томской области. В результате столкновения произошел разлив нефти в реку, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно данным пресс-службы, столкновение произошло 18 октября в 10 утра возле села Каргасок. Из-за усиления ветра оторвалась причаленная к берегу баржа, которая столкнулась с другой, груженной нефтью.

По словам следственного комитета, от удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон.

«Произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона Оби из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи. Жертв и пострадавших нет. Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован. Организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено», — говорится в сообщении.

Томская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере защиты окружающей среды и безопасности судоходства.

Также проверку проводит управление следственного комитета на транспорте по Сибирскому федеральному округу.