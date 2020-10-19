Погода в Томске 19 октября 2020: облачно, без осадков

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы ночью 15-19м/с, днем до 16м/с. Температура днем будет +1…+3°С, а ночью -1…-3°С.

По области также днем облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, днем осадки также в виде мокрого снега, утром на дорогах гололедица. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем будет -1…+4°С, а ночью -1…-6°С.