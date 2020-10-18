В лесу под Томском пропала пожилая пара, волонтеры ведут поиск

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18 октября, в 16 часов, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил срочный сбор волонтеров для участия в поиске двух пропавших горожан.

- Пропали Рыбалкин Юрий Валентинович, 62 года (1958 г.) и Крылова Татьяна, 62 года (1958 г.), район Головино (через Кисловку). 17 октября 2020 г. они ушли в лес и не вернулись, - говорится в сообщении, размещенном на странице отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

Уточняется , что место сбора: 10 й корпус ТПУ (Ленина, 2). Форма одежды: мокрый лес, с собой вода, перекус, СИЗ. Те, кто готов помочь в поисках, могут обратиться по телефону 89618882455, координатор Летяга Мария.