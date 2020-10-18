Еще 67 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 67 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7 323 человека, - сообщил в воскресенье в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 179 новых случаев заболевания, новых смертей не зафиксировано.

- Среди новых заболевших у 44 человек инфекция протекает бессимптомно, у 105 имеются признаки ОРВИ, у 30 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 44,9 % мест ( вчера было 47,2%)

Коэффициент распространения инфекции равен 1,10.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы,а также наличие не менее 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.