Коронавирус в Томске: + 179 новых случаев заражения

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Сегодня, 18 октября, в Томской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 9 934 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено15 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 185 пациентов скончались, 5 377 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 399 334 человек, 24 187 скончались, 1 070 576 выздоровели.