29-летний пешеход оказался под колесами ВАЗа сегодня ночью в Томске

фото:УМВД по Томской области.

Сегодня ночью, около 00 часов 50 минут, на проспекте Ленина, 217, автомобилем ВАЗ-21093, под управлением 24-летнего водителя, был совершен наезд на пешехода. В результате тот оказался в больнице с травмами, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

-По предварительной информации, 29-летний мужчина-пешеход находился на проезжей части без цели её перехода. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение. На его одежде отсутствовали световозвращающие приспособления, - уточняется в сообщении.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят откликнуться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. № 310, или по телефонам: 8 (3822) 795-300, 66-44-22 ( дежурная группа ГИБДД).