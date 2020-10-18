В 2020 году томские пищевики произвели на 42% больше сметаны

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Сегодня, 18 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники пищевой промышленности. Как следует из сводки Томскстата, в настоящее время в нашей области в производстве продуктов питания занято 14.4 тыс. человек, в производстве напитков – 1.7 тыс. человек.

Согласно данным статистического ведомства, 2020 год складывается для томских пищевиков достаточно благоприятно.

Так, за девять месяцев 2020 года пищевых продуктов произведено на 23.1 млрд. рублей, что больше на 4.0%, чем в аналогичном периоде 2019 года.

- Сметаны произведено больше на 42.1%; свинины - на 12.4%; полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 9.6%; изделий хлебобулочных длительного хранения, полуфабрикатов хлебобулочных - на 7.5%; изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - на 4.6%, - информирует Томскстат.

Напитков с начала года произведено в регионе на 5.8 млрд. рублей, что всего на 1.1% меньше, чем годом ранее. В то же время производство напитков безалкогольных увеличилось на 12.8%.