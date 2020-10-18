Возле школы N 40 появился первый в Томске физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

фото: пресс-служба мэрии г.Томска

В рамках федерального проекта «Детский спорт» на территории школы N 40, одной из самой крупной в Томске, установлен первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Из федерального бюджета на его установку было направлено 25 млн рублей, еще 2,8 млн рублей выделила городская казна на подготовительные работы по выравниванию и асфальтированию площадки, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядной организацией - компанией «Эластомер» была оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время используется в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест. Также, в рамках проекта, были оборудованы беговые дорожки с травмобезопасным покрытием и установлены 10 уличных тренажеров, пригодных для круглогодичного использования. В ближайшее время на объекте будут смонтированы пластиковые бортики, установлены два отапливаемых вагончика для переодевания, появится прыжковая яма и будет нанесена разметка на беговых дорожках.

Новый комплекс будет открыт для занятия физкультурой учеников не только 40-ой школы, но и соседних образовательных учреждений, а также для всех жителей близлежащего микрорайона.