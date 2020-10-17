Оперативное предупреждение МЧС: в Томской области ожидается резкое ухудшение погоды

Синоптики и сотрудники МЧС ожидают ухудшения погодных условий в Томской области Фото: из открытых источников

Завтра, 18 октября, в Томской области ожидаются осадки и сильный ветер. Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области: «По данным областного гидрометцентра, 18 октября по Томской области и Томску ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра с порывами 18-23 м/с».

Жителей региона предупреждают о возможном возникновении ЧП, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.