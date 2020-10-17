Сегодня реставраторы установили на прежнее место латерну центральной башни здания мэрии Томска

Сегодня строители завершили сложный ремонт башни с часами исторического здания мэрии Томска Фото: из открытых источников

Сегодня реставраторы компании «Томскремстройпроект» отремонтировали латерну, часы в центральном окне, восстановили декор, покрытие венчающего купола, архитектурные детали на крыше здания. Кроме того, воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад, сообщает сайт мэрии Томска.

Здание по пр. Ленина, 73 – одна из «визитных карточек» областного центра, в прошлом здесь был торговый дом Кухтериных, известных промышленников, сегодня – административное здание, куда ежедневно приходят сотни томичей. Проведенный ремонт кровли и латерны поможет еще на долгие годы сохранить достопримечательность города в первозданном виде.