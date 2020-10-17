Коронавирус в Томске: + 173 новых случаев заражения

Заболеваемость "короной" в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 октября, в Томской области выявлено 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 9 755 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 279 пациентов скончались, 8 617 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 384 235 человек, 24 022 скончались, 1 065 199 выздоровели.