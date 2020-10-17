Областная власть обязала коммунальщиков пересчитать жителям Томска начисления за тепло

Томичи очень недовольны платой за тепло в своих квартирах в сентябре Фото: из открытых источников

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал компанию «ТомскРТС» провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь, сообщает пресс-служба областной администрации.

– В связи с большим количеством обращений томичей, несогласных с начислениями за тепло за сентябрь, компания «ТомскРТС» должна пересчитать начисления за отопление, – сказал начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель. – Многим собственникам помещений многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета, начисления произведены некорректно – исходя из норматива.

Отраслевой департамент предложил «ТомскРТС» оперативно организовать перерасчет начислений. В многоквартирниках, где общедомовой счетчик введен в эксплуатацию на момент старта отопительного сезона (23 сентября), перерасчет должен быть сделан с учетом показаний счетчиков.

В тех многоквартирных домах, где счетчики вышли из строя (либо истек срок их поверки) и не были введены в эксплуатацию до старта отопительного сезона, перерасчет предложено сделать, исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям счетчика.

– Отказ ресурсоснабжающей организации будет являться основанием для проведения департаментом соответствующей проверки и выдачи предписания о перерасчете, – подчеркнул Яков Грель.

Подробную информацию о расчете платы за отопление можно получить по телефону открытой горячей линии департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области: 8 (800) 444-29-28.