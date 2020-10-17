Погода в Томске 17 октября: по-осеннему тепло и облачно

В Томске сегодня относительно сухо и тепло Фото: из открытых источников

По данным Томского центра по гидрометеорологии, 17 октября по Томской области ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями.

В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-19 м/с.

Температура днем +7…+12°С, местами +1…+6°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

По г. Томску ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура днем +9…+11°С.