Погода в Томске 17 октября: по-осеннему тепло и облачно

В Томске сегодня относительно сухо и тепло
Фото: из открытых источников
По данным Томского центра по гидрометеорологии, 17 октября по Томской области ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями.
В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-19 м/с.
Температура днем +7…+12°С, местами +1…+6°С.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
По г. Томску ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Температура днем +9…+11°С.