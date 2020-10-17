В Томске обсудили ход благоустройства общественных пространств и планы на будущее

Даже пандемия коронавируса не смогла помешать работам по благоустройству в Томской области Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездное заседание межведомственной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает портал администрации региона.

Вице-губернатор посетил четыре общественных пространства Томска, где завершаются благоустроительные работы.

В Березовой роще на ул. Карла Ильмера подрядчик обустроил пешеходные дорожки, устанавливает лавочки, продолжает монтаж детских игровых комплексов и осветительных опор.

На нижней террасе Лагерного сада завершается обустройство общественного пространства с уличными тренажерами и рампами для катания на скейтбордах. Сейчас строители заканчивают укладку мягкого покрытия, обустройство трибун и сборку спортивного инвентаря.

– Необходимо продумать варианты дальнейшего обустройства набережной Томи по направлению к стадиону «Политехник» и коммунальному мосту, – отметил вице-губернатор. – Эта территория очень востребована томичами, и нужно продумать варианты ее развития, в том числе с участием томских университетов.

Эксперты томского отделения Всероссийского общества инвалидов предложили разместить здесь специальные уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На ул. Вершинина, 17, по проекту ТГАСУ продолжается обустройство территории у Дворца творчества детей и молодежи. Строители завершают облицовку подпорной стенки, обустройство пандуса для людей с ограниченной мобильностью, а также укладку плитки.

На ул. Усова близится к завершению благоустройство пешеходной зоны. Проект этой территории разработан в рамках первого эксперимента Живой лаборатории Томска с участием архитекторов Центра развития городской среды. Сейчас строители укладывают здесь оставшуюся плитку и устанавливают лавочки. В ближайшее время подрядчик смонтирует светильники, в том числе «умные» от компании Signify. На объекте завершено озеленение.

Эксперты ВОИ предложили продумать систему навигации и установку туалетов во всех общественных пространствах.

– Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Томской области с 2017 года, и мы видим, что и сами проекты становятся качественнее, и повышается качество строительных работ, причем во всех муниципальных образованиях, – сказал Евгений Паршуто. – Сегодня по программе-2020 благоустройство завершено в 15 муниципалитетах, оставшиеся объекты сдадут к концу октября. В основном, остались работы, связанные с установкой оборудования.

Вице-губернатор подчеркнул, что пандемия сказалась на скорости работ, однако в новом сезоне муниципалитеты должны будут выполнять их в более сжатые сроки.

Подготовка к программе 2021 года уже началась: проекты благоустройства проходят оценку достоверности сметной стоимости, в ноябре планируется заключить контракты с исполнителями работ.

В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области благоустраивается 56 общественных пространств, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.