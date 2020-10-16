Власть Томской области подвела итоги кампании этого года по строительству и ремонту дорог

Дорожную кампанию этого года в Томской области можно назвать вполне успешной Фото: из открытых источников

Накануне Дня работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в воскресенье, 18 октября, Томская область подвела итоги строительно-ремонтной кампании – 2020.

Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано почти 186 км улично-дорожной сети. К нормативу приведено 168,1 км региональных автодорог, 13 км в Томске и 4,8 км в ЗАТО Северск. За счет дополнительно выделенных правительством России 340 млн рублей выполнен ремонт четырех объектов общей протяженностью 37,7 км, сообщает портал администрации Томской области.

Также в рамках нацпроекта на год раньше планового срока, предусмотренного контрактом, завершено строительство подъезда к терминалу томского аэропорта с остановочными и парковочными площадками на 226 мест.

– Томская область с опережением сроков завершила годовой план национального проекта, бюджет которого в этом году превысил 3,8 млрд рублей. Ремонт проводился с учетом национальных стандартов. Также в этом году регион вдвое увеличил число контрактов жизненного цикла – на принципах КЖЦ отремонтированы три участка автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в Парабельском и Каргасокском районах и участок трассы Томск Мариинск в Томском районе, – отметил вице-губернатор.

Финансирование губернаторской программы «Дороги» в 2020 году составило 566 млн рублей, в том числе 527 млн рублей – из областного бюджета. Отремонтировано около 100 км улично-дорожной сети, более 4,5 километра пешеходных тротуаров и 20 пешеходных переходов в муниципалитетах.

Еще 27,5 км дорог регионального и межмуниципального значения приведено к нормативу по программе «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области».

Сегодня дорожники вводят в эксплуатацию пятикилометровый участок автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок. Первый этап реконструкции на участке 30 45 км в Колпашевском районе завершен с опережением срока.

Оканчивается строительство двухуровневой транспортной развязки с тоннелем под железной дорогой Тайга – Томск на 76-м км. В рамках финального этапа в этом году дорожники уже построили 800 м Богашевского тракта с примыканием к площади Южной, кольцевого пересечения улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта. Сейчас они завершают строительство автодорожного тоннеля.

В этом году регион приступил к очередному этапу реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. Дорожники выполняют подготовительные работы, чтобы в следующем году начать асфальтирование трассы.

В рамках стартовавшей в 2019 году программы по ремонту мостов капитально отремонтированы мостовые переходы через реку Суйга на 165-м км автодороги Первомайское – Белый Яр в Верхнекетском районе, через реку Кайтес-пруд на 96-м км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Шегарском районе и через реку Корза на 48-м км автодороги Парабель – Новиково – Кедровый в Парабельском районе.

– Бюджет дорожного фонда Томской области в этом году достиг 8,3 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда благодаря усилиям губернатора Сергея Жвачкина получены из федерального бюджета. Причем почти 1 миллиард рублей дополнительно правительство России выделило нам за высокие результаты работы дорожной отрасли. Увеличение объемов дорожного фонда в сравнении с 2019 годом превысило 20 процентов, – подчеркнул Игорь Шатурный.