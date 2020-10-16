Сегодня Николай Диденко избран мэром Северска, второго по величине города в Томской области

Северчане много лет доверяют власть Николаю Диденко Фото: из открытых источников

16 октября в ходе заседания Думы ЗАТО Северск Николай Диденко избран мэром «закрытого» города, сообщает сайт администрации ЗАТО.

По результатам конкурсного отбора комиссия, в состав которой вошли представители администрации Томской области, северского депутатского корпуса и госкорпорации «Росатом», предложила Думе для избрания на должность Мэра ЗАТО Северск две кандидатуры – Николая Диденко и Владимира Родыгина.

В результате тайного голосования большинством голосов мэром ЗАТО Северск избран Николай Диденко.

– Хочу поблагодарить депутатский корпус за поддержку и доверие. Надеюсь, что предстоящие пять лет пройдут в эффективной работе, и совместно мы продолжим реализацию проектов по развитию города в интересах северчан, – сказал Николай Диденко, обращаясь к депутатам после принятия присяги мэра.

Николай Диденко ранее возглавлял только администрацию ЗАТО. Должность председателя местной думы сохранил экс-мэр Северска Григорий Шамин.

Ранее, согласно структуре местного самоуправления, мэр Северска одновременно возглавлял и городскую думу (последние несколько лет оба поста занимал Григорий Шамин). Администрацией города же руководил назначаемый сити-менеджер (с 2013 года им был Николай Диденко).

В связи с изменениями федерального законодательства о ЗАТО, один человек впредь не может совмещать посты спикера и мэра: по новым правилам главы ЗАТО сами руководят своими администрациями.