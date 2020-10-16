74 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество свободных коек в больницах в Томской области постоянно уменьшается Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 74 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7 181, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 37-ми человек, у 116-ти - есть признаки ОРВИ, у 27-ми – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 47,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 53 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,21.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 101 человек умер.