Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Томская область поставила новый антирекорд по количеству умерших от COVID-19 Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 октября, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 101 человека.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции пяти человек. Все умершие старшей возрастной категории имели тяжелые сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет (у четверых), ожирение (у четверых), болезнь почек (у двоих), гипертонию (у троих), онкологию (у одного). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, в некоторых случаях – инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 9 582 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 181.