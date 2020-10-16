Коронавирус в Томске: + 180 новых случаев заражения - очередной антирекорд

Количество заболевших "короной" в Томской области за сутки стало больше, чем накануне Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 октября, в Томской области выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 9 582 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 232 пациента скончались, 8 485 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 369 313 человек, 23 723 скончались, 1 056 582 выздоровели.