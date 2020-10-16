Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства «Асиновский завод МДФ»

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по факту осуществления должностными лицами ООО «Асиновский завод МДФ» незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

- По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица из числа руководящего состава ООО «Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ, - сообщает пресс-служба ведомства.

В результате незаконной предпринимательской деятельности предприятием за указанный период времени от реализации готовой продукции был получен доход в особо крупном размере в общей сумме более 562 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальная санкция по статье, инкриминируемой руководителям завода, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ООО "Асиновский завод МДФ", входящий в состав Асиновского ЛПК, является дочерней структурой корпорации "РусКитИнвест".