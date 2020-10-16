Водитель ВАЗа врезался в 14-летнего байкера в томском селе, подросток получил тяжелые травмы

фото: УМВД по Томской области.

Вчера вечером, около 20 часов 15 минут, в селе Красный Яр Кривошеинского района произошло столкновение двух встречных транспортных средств: мотоцикла "Минск" и ВАЗа-2106. В результате серьезно пострадал несеовершеннолетний водитель мотоцикла, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2106, под управлением 25-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом «Минск», которым управлял 14-летний подросток. С тяжелыми травмами юноша госпитализирован. Мотоциклом он управлял без мотошлема. Права управления транспортными средствами ни у подростка, ни у мужчины, управлявшего автомобилем, нет, - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские убедительно просят родителей не доверять управление мопедом, скутером, мотоциклом своим детям. А также напоминают, что для управления мопедом необходимо наличие водительского удостоверения категории «М». Обязательные условия для этого - достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.